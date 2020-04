क्या थूककर रची जा रही है कोरोना फैलाने की भयानक साजिश?

नई दिल्ली: पहले से ही पूरी दुनिया में कोरोनो के कहर से हर कोई सहमा हुआ है. वहीं कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा में कुछ महिलाओं को कॉलिनियों में घूमते हुए गाड़ियों और घरों में थूकते हुए देखा गया.

Rajasthan: CCTV cameras capture some women spitting in plastic bags &throwing them in some houses in Vallabhvadi area of Kota despite ban on spitting in public in view of #COVID19. "Area has been sanitised&search is on for accused," says Gumanpura Circle Inspector Manoj Sikarwar. pic.twitter.com/iCAvNCa0kk

— ANI (@ANI) April 13, 2020