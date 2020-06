चीनियों की तरह कीड़े मकोड़े खाने के लिए तैयार पाकिस्तानी

नई दिल्ली: इमरान के नेता ने कहा ‘टिड्डी खाओ, कोरोना भगाओ’! जिसके बाद पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ गई.



टिड्डी बिरयानी खाने की सलाह

इमरान ख़ान की पार्टी PTI के नेता और पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य रियाज़ फातयाना ने एक बेहद अहमकाना बयान देकर पाकिस्तानी नेताओं की सोच का एक और हास्यास्पद नमूना पेश किया है और पाकिस्तान के बाशिंदों को गहरी सोच में डाल दिया है. रियाज़ साहब की मानें तो अब कोरोनावायरस से लड़ने के लिए हो रही रिसर्च का मुख्य फोकस होना चाहिए टिड्डी सेवन.

असेंबली में रियाज ने किया ऐलान

सुनने में अजीब लगेगा लेकिन इमरान की पार्टी के इस नेता ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बाकायदा ये ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि इस बात पर बाकायदा रिसर्च की जाए कि क्या टिड्डी खाने से कोरोनावायरस के ख़िलाफ इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि कुछ लोगों का इस बात पर भरोसा है.

रियाज़ फातयाना के मुताबिक इससे दो बड़ी मुश्किलों से एक साथ निपटा जा सकता है, एक तो कोरोनावायरस की महामारी से और दूसरे टिड्डियों के आतंक से भी छुटकारा मिल जाएगा. पाकिस्तानी हुकूमत को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और पाकिस्तानी क़ौम ख़ुद ही कोरोना का तिया-पांचा कर देगी.

सोशल मीडिया पर बवाल

रियाज़ के इस बयान के बाद ट्विटर और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी हंसी के फौव्वारे छूट गए. सोशल मीडिया यूज़र्स का हंस-हंस कर बुरा हाल हो गया और रियाज़ फातयाना बुरी तरह ट्रोल होने लगे.

कोरोना से पाकिस्तान का तिया-पांचा

अब इसमें रियाज़ साहब की कोई गल्ती नहीं है क्योंकि वो तो महज़ इमरान ख़ान और पीटीआई के बाकी दार्शिनक नेतागणों के नक्शे-कदम पर चल रहे हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने बताया था कि, ‘कोरोनावायरस महज़ एक फ्लू है’ तो फिर दूसरे नेताओं से कोई ख़ास उम्मीद कैसे हो सकती है.

अजीबोगरीब बयान देते हैं पाकिस्तान के नेता

पाकिस्तान में हाल ही में एक मंत्री ने पूछा कि ‘ये कोरोनावायरस काटता कैसे है’?

पाकिस्तान में पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुज़दार ने तो एक सरकारी ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियों से पूछ लिया था कि ‘ये कोरोनावायरस काटता कैसे है’ जिसके बाद हड़कंप मच गया था और बाद में उस्मान साहब ने इस बयान से पल्ला भी झाड़ लिया था.

पाक मंत्री: ‘कोविड-19 का मतलब इसके 19 प्वाइंट्स हैं’

हाल ही में पाकिस्तान की मंत्री ज़रताज़ गुल ने सबके दिमाग़ की बत्ती गुल कर दी थी. मंत्री साहिबा के मुताबिक कोविड-19 का मतलब इसके 19 प्वाइंट्स हैं जो किसी भी मुल्क में किसी भी तरह अप्लाई हो सकता है. पूरे बयान को कई बार सुनकर भी लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मंत्रीजी आख़िर कहना क्या चाह रही थीं.

इसके बाद मंत्री साहिबा भी जमकर ट्रोल हुई थीं. कुछ लोगों ने तो यहां तक पूछा कि इन्हें मंत्री किसने बनाया है और उनसे मिन्नत की है कि वो क़ौम पर थोड़ा रहम करें.

पाक कोरोना गणित: 5 महीने में कम होता है कोरोना!

पाकिस्तानियों को हैरत तो तब भी हुई थी जब इमरान ख़ान के हेल्थ एडवाइज़र ज़फर मिर्ज़ा ने एक मनगढंत बयान दे दिया कि कोविड-19 के केस किसी भी देश में 5 महीने के बाद ख़ुद-ब-ख़ुद कम हो जाते हैं. उनकी कोरोना गणित के मुताबिक पाकिस्तान में पहला कोविड19 का केस 26 फरवरी को आया था, तो अगस्त तक कोविड की रफ्तार धीमी पड़ने लगेगी.

एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात बोलते-बोलते मिर्ज़ा साहब इतने मुतमईन हो गए कि उन्होंने अपना फेस मास्क तक हटा कर साइड में रख दिया.

PM Imran Khan's health advisor, Zafar Mirza, falsely claims that Covid-19 curve starts flattening on its own after five months.

The fact is that other countries were able to flatten the curve only after strict lockdowns and mass-scale testing, both that Pakistan hasn't done. pic.twitter.com/xGJhoYzuTm

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 22, 2020