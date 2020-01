अमेरिका ने फिर किया ईराक में हवाई हमला, 6 लोग मारे गए

नई दिल्लीः अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद के ताजी इलाके में देर रात हमला किया. इस हमले में 6 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है. बताया जा रहा है कि मारे गए लोग ईरान के समर्थक मिलीशिया हशद अल-शाहबी से जुड़े हुए थे. यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान पर हमला एक युद्ध को खत्म करने के लिए किया गया है न कि कोई नया विवाद बढ़ाने के लिए. ट्रंप की इस बयानबाजी के बीच अमेरिका ने दूसरा हवाई हमला किया है.

देर रात हुआ हमला

बताया गया है कि यह हमला देर रात करीब सवा एक बजे के आसपास हुआ. स्थानीय समयानुसार रात करीब 1ः12 बजे मिलीशिया के दो वाहनों में आग लगी हुई देखी गई. इन वाहनों में हशद के सवार 6 लोग जीवित जल गए. ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि इस हमले में हशद अल-शाहबी के बड़े नेता की मौत हो गई है. हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. इसके पहले ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर नेता जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया था.

ईरान में तीन दिन का राष्ट्रीय शोक

सुलेमानी की मौत के बाद ईरान में तीन दिन का राष्‍ट्रीय शोक घोषित किया गया है. ईरान ने सुलेमानी को राष्‍ट्रीय हीरो का दर्जा दिया है. इसे लेकर पूरे ईरान में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ईरान ने कहा है कि वह इस हत्या का बदला लेगा. इसी के साथ दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. अमेरिका ने जब गुरुवार रात हवाई हमला किया था, सुलेमानी का काफिला बगदाद एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था. इस हमले में ईरान समर्थित पॉप्‍युलर मोबलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहांदिस भी मारे गए थे.

US President Donald Trump: We took action last night to stop a war, not to start a war. I've deep respect for Iranian people. We do not seek regime change, however Iranian regime's aggression in the region including use of proxy fighters to destabilise its neighbours must end now pic.twitter.com/EBSoKcu9mF

— ANI (@ANI) January 3, 2020