युद्ध जैसे हालात के बीच अपने नागरिकों से बोला अमेरिका- तुरंत छोड़ें इराक

दिल्ली: अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक करके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया है. हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है. इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत इराक छोड़ने के लिए कहा है.

अमेरिका ने किया हवाई हमला

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सुलेमानी का काफिला बगदाद एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था तभी एक रॉकेट हमला करके अमेरिकी सेना ने उसे ढेर कर दिया. व्‍हाइट हाउस ने कहा कि जनरल सुलेमानी सक्रिय रूप से इराक में अमेरिकी राजनयिकों और सैन्य कर्मियों पर हमले की योजना बना रहा था. नीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने कम से कम तीन कत्यूषा मिसाइल दागे जिससे बगदाद हवाई अड्डे पर भीषण हाहाकार मच गया.

अमेरिका बोला- तुरंत इराक छोड़ दें अमेरिकी नागरिक

बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने बिगड़ते हालात को देखते हुए शुक्रवार दोपहर को एक प्रेस रिलीज़ जारी की. इसमें यहां आसपास मौजूद सभी अमेरिकी नागरिकों से वापस अमेरिका लौटने की सलाह दी है. प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि सभी नागरिक तुरंत यहां से निकलें, फिर चाहे वो अमेरिका लौटना हो या किसी और देश जाना हो. अमेरिकी दूतावास द्वारा सभी नागरिकों को तीन बातों का ध्यान रखने में कहा-

1-किसी भी हालत में इराक की यात्रा न करें

2-अमेरिकी दूतावास के पास ना जाएं

3-हर छोटी-बड़ी खबरों पर ध्यान जरूर रखें और सावधानी बरतें

कासिम सुलेमानी की तलाश कर रहा था अमेरिका

आपको बता दें कि अमेरिका लम्बे समय से कासिम सुलेमानी की तलाश कर रहा था. अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'विदेश में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा' के लिए स्पष्ट रक्षात्मक कार्रवाई करते हुए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था. सुलेमानी पर अमेरिकी दूतावास पर हमला करने की साजिश रचने का आरोप था. अमेरिका का मानना है कि जनरल सुलेमानी और उसकी कुद्स सेना सैकड़ों अमेरिकियों की मौत के लिए जिम्मेदार है.

ईरान ने कही बदला लेने की बात

The flag of General Soleimani in defense of the country's territorial integrity and the fight against terrorism and extremism in the region will be raised, and the path of resistance to US excesses will continue. The great nation of Iran will take revenge for this heinous crime.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 3, 2020