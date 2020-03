डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने मोदी को कहा धन्यवाद

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्वीटर पर योग निद्रा से जुड़ी एक वीडियो शेयर की.

Whenever I get time, I practice Yoga Nidra once or twice a week.

It furthers overall well-being, relaxes the mind, reduces stress and anxiety. You will find many videos of Yoga Nidra on the net. I’m sharing a video each in English and Hindi. https://t.co/oLCz3Idnro

— Narendra Modi (@narendramodi) March 31, 2020