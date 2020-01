ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े अग्निकुंड का 'रेड अलर्ट'

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग के तांडव ने हर किसी को दहला रखा है. लगातार बढ़ती आग का असर अब सिडनी तक पहुंच चुका है और हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग का असर न्यू जीलैंड में भी देखा जा रहा है.

आग के स्वरूप को देखकर लगता है कि पूरा ऑस्ट्रेलिया ज्वालामुखी में बदल गया है. चार महीने का समय बीत चुका है. लेकिन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. न्यू साउथ वेल्स के ईडन में लकड़ी की मिल में लगी आग से पूरे इलाके में गहरी धुंध छा गई.

Somebody was asking how is it difficult to control forest fire. Just watch video you will know. Do we even have chance to contain such fire once it has reached this level. True for India also, when we get messages about fire in fire seasons & so less we can do. #australiafire pic.twitter.com/Y9VX86XwXr

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 6, 2020