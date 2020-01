दावाः अमेरिका ने की थी एक और एयर स्ट्राइक, लेकिन रही फेल

नई दिल्लीः अमेरिका-ईरान के बीच जारी युद्धक तनाव के बीच रोज नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां इस हमले को शांति के लिए किया गया हमला करार दिया था, वहीं ईरान पर इसका जवाब देने की धुन सवार है. इस गतिरोध के बीच दोनों देश एक-दूसरे पर हमले को अंजाम दे रहे हैं. इसके साथ ही एक यात्री विमान भी रहस्यमय ढंग से इस चपेट में आ चुका है. अब अमेरिका ने एक और दावा कर सनसनी फैला दी है. अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने एक और एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन वह मिशन फेल हो गया.

फेल हुआ मिशन, लेकिन कौन था निशाने पर

ईरान के सबसे ताकतवर कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था. इसी के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है, जो अब तक थम नहीं सका है. इस तनाव भरी माहौल में अमेरिका के एक दावे ने शोलों में आग भड़काने का काम किया है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सुलेमानी पर ड्रोन हमले वाले दिन ही एक और एयरस्ट्राइक को अंजाम दिया गया था. इस हमले में ईरान की कुद्स सेना के एक और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को निशाना बनाया गया था. हालांकि अमेरिका का यह मिशन फेल हो गया था.

The US military tried, but failed, to take out another senior Iranian commander Abdul Reza Shahlai on the same day that an American airstrike killed the Revolutionary Guard’s top general Qassem Soleimani, US officials said Friday: The Associated Press

