कोरोनाः GOOGLE ने साल का अपना सबसे बड़ा इवेंट कर दिया कैंसिल

नई दिल्लीः कोरोना वायरस के खौफ के चलते गूगल ने अपनी फ्लैगशिप एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस Google I/O 2020 को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है. पहले कंपनी ने फिजिकल इवेंट की जगह वर्चुअल इवेंट करने की घोषणा की थी, हालांकि कंपनी ने कहा है कि इस इवेंट का आयोजन ही नहीं किया जाएगा. Google, I/O के लिए एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाला था.

जो इस साल मई में कैलिफोर्निया के शोरलाइन एम्फीथिएटर में होने वाला था. कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के 900 से भी ज्यादा पॉजिॉटिव केस सामने आ चुके हैं और 9 की मौत भी हो चुकी है. कैलिफोर्निया में 40 मिलियन लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है.

ट्वीट कर दी जानकारी

गूगल ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे डेवलपर्स, कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इस साल I/O इवेंट का आयोजन नहीं कर रहे हैं. एक ट्वीट में कंपनी की ओर से कहा गया है कि, हम सभी अभी सबसे महत्वपूर्ण काम ये कर सकते हैं कि नई चुनौतियों के बीच अपना ध्यान लोगों की मदद करने में लगाएं. हम अपने समुदायों को सुरक्षित, सूचित और कनेक्टेड रहने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे.

Hello everyone, it is a heavy heart to announce that due to COVID-19, Google decided to cancel the Google I/O 2020 event. The countdown will also be postponed until further notice. But, don’t worry, we’ll find a way to celebrate Google I/O this year.#GoogleIO

— GoogleIO2020 (@GoogleIO202X) March 3, 2020