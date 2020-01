डील पक्की, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा ब्रिटेन

नई दिल्लीः ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमंस ने यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समझौते को गुरुवार को मंजूरी दे दी. समझौते के पक्ष में 330 वोट पड़े जबकि इसे 231 वोट का विरोध सहना पड़ा. इसी के साथ कई सालों की देरी के बाद ब्रिटेन के 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने का रास्ता खुल गया है. हालांकि अभी ईयू-यूके विदड्रॉवल एग्रीमेंट बिल को अनिर्वाचित हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यूरोपीय संसद की ओर से पारित किया जाना बाकी है, जिसे केवल औपचारिकता माना जा रहा है. ब्रिटेन यूरोपीय संघ की 50 साल पुरानी अपनी सदस्यता खत्म करने की ओर बढ़ रहा है.

ब्रेक्जिट को ऐसे समझें

ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन एक्जिट यानि ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर जाना. 2016 में ब्रिटेन में ब्रेक्जिट को लेकर जनमत संग्रह किया गया था जिसमें 52 फीसदी लोगों का मानना था कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना चाहिए जबकि 48 फीसदी लोगों की राय ब्रेक्जिट के विरोध में थी. अब 31 जनवरी तक ब्रिटेन की संसद को ब्रेक्जिट पर फैसला करना है.

शायद यही कारण है कि जनता ने एक बार फिर से बोरिस जॉनसन को इतने भारी बहुमत के साथ सत्ता सौंपी है. कंजरवेटिव पार्टी की सबसे बड़ी विरोधी लेबर पार्टी को केवल 203 सीटें मिलीं. पिछली बार की तुलना में जहां कंजरवेटिव की 47 सीटें बढ़ गईं वहीं लेबर पार्टी को 59 सीटों का नुकसान हुआ.

ईयू से अलह होने की वजह

साल 2008 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आने लगी थी, महंगाई और बेरोजगारी़ बढ़ रही थी वहीं जनता भी बेहद परेशान हो चुकी थी. ऐसे में ये मांग उठी कि ब्रिटेन को ईयू यानि यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना चाहिए. इस मांग के पीछे तर्क ये था कि ब्रिटेन को हर साल ईयू के बजट के लिए 9 अरब डॉलर देने होते हैं, साथ ही फ्री वीजा पॉलिसी के कारण भी ब्रिटेन को नुकसान हो रहा है.

UK House of Commons: MPs have voted for the European Union (Withdrawal Agreement) Bill (Brexit Bill) at third reading, by 330 votes to 231. This now moves the Bill on to the House of Lords to be scrutinised next week.

— ANI (@ANI) January 9, 2020