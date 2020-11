US Election: Joe Biden का दावा, 'कोई हमें जीत से दूर नहीं कर सकता'

नई दिल्ली: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा है कि मतगणना के आंकड़े साफ और बड़ी दृढ़ता से कहते हैं कि हम लोग इस रेस को जीतने जा रहे हैं. हमें जीतने से कोी रोक नहीं सकता. हमें अमेरिकी लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है. गौरतलब है कि बिडेन को अबतक 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनसे बहुत पीछे हैं.

जो बिडेन को बड़ी बढ़त मिली

US polls have been tough but we've to remain calm.I don't care how hard ppl try to stop it,I won't let it happen.We hold strong views in democracy but purpose of politics is to work for nation. We may be opponents but we ain't enemies,we're Americans: Joe Biden, US Pres candidate pic.twitter.com/almn8dmivl

— ANI (@ANI) November 7, 2020