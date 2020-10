Pakistan: Nawaz Sharif का दामाद गिरफ्तार, बेटी मरियम ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Ex PM Nawaz Shareef) के दामाद सफदर अवान को गिरफ्तार कर लिया गया है. नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने पाकिस्तानी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पिछले कई दिनों नवाज शरीफ की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं.

Pakistan Muslim League (N) की नेता और पूर्व पीएम की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने इस बाबत ट्वीट कर सोमवार को जानकारी दी.

Police arrests Safdar Awan, the husband of Pakistan Muslim League (N) leader, Maryam Nawaz Sharif from the hotel they were staying in Karachi.

She had recently participated in the protest by Opposition parties of Pakistan against their PM Imran Khan. pic.twitter.com/VrWgLC6VC6

— ANI (@ANI) October 19, 2020