Pakistan में फ्रांस की महिला से Gang Rape, जांच अफसर बोला- इतनी रात में निकली ही क्यों

नई दिल्लीः पाकिस्तान में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली और जाहिलियत से भरी एक और क्रूर घटना सामने आई है. यहां एक विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और इससे भी बड़ी बेकद्री देखिए कि जांच करने वाली पुलिस ने पीड़ित महिला के सिर ही इस दुर्दांत हादसे का ठीकरा फोड़ दिया.

वह तो भला हो कि पाकिस्तानी आवाम को जो अपने असल मुद्दों के लिए अब जागरूक होने लगी है, लिहाजा पड़ोसी मुल्क में इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, इस मामले में खासकर महिलाएं आगे आई हैं जो कई शहरों में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही हैं.

पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान में बच्चों के सामने विदेशी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लाहौर समेत पाकिस्तान के अधिकतर शहरों में बड़ी संख्या में महिलाएं इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं.

इस मामले में पुलिस ने अबतक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पीड़ित महिला फ्रांस की रहने वाली हैं. उनके बयान के मुताबिक यह घटना लाहौर के पास कहीं हुई है.

रास्ते में बंद हो गई पीड़िता की कार

पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक, फ्रांस निवासी एक महिला गुरुवार सुबह अपने दो बच्चों के साथ लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जा रही थी. इस दौरान उसकी कार अचानक बंद हो गई. पीड़िता को कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने पूरी रात कार में ही गुजारने के लिए सोची और मदद आने तक अंधेरी रात में महिला ने कार में बैठकर इंतजार करना मुनासिब समझा.



बच्चों के सामने किया गैंगरेप

महिला ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि इस दौरान कुछ लोग आए और उन्होंने कार की खिड़की को तोड़कर उसे बाहर खींच लिया. इसके बाद इन लोगों ने पास के एक खेत में पीड़िता के बच्चों के सामने ही गैंगरेप किया. हमलावर अपने साथ पीड़िता के गहने, नकदी और तीन एटीएम कार्ड भी अपने साथ लेकर चले गए. पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि बताया गया है कि इनमें से कोई भी उक्त मामले से संबंधित नहीं है.

जांच अधिकारी ने महिला पर ही डाल दी जिम्मेदारी

महिला सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की थू-थू हो ही रही थी कि जांच अधिकारी ने अपना बयान देकर इसमें और छीछालेदर कर दी. लाहौर पुलिस प्रमुख उमर शेख ने इस घटना के लिए पीड़ित महिला को ही जिम्मेदार बता दिया.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी समाज में कोई भी अपनी बहन और बेटी को इतनी रात को अकेले यात्रा करने की अनुमति नहीं देगा. उन्हें सुरक्षित रोड का प्रयोग करना चाहिए था और गाड़ी में पर्याप्त पेट्रोल भी भरवाना चाहिए था. उन्होंने यह भी कहा कि महिला चूंकि फ्रांस की निवासी है इसलिए उसने पाकिस्तान को सुरक्षित समझ लिया.

पाकिस्तान में भड़का लोगों का गुस्सा

जांच अधिकारी के इस बयान के बाद समूचे पाक में गुस्सा भड़क गया है. प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना है कि क्या उमर शेख वाकई यह साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान असुरक्षित है. हालांकि महिला सुरक्षा के लिहाज से पाक असुरक्षित है ही.

For an officer to effectively blame a woman for being gang raped by saying she should have taken the GT Road or question as to why she went out in the night with her children is unacceptable & have taken up this issue. Nothing can ever rationalise the crime of rape. That's it.

— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) September 10, 2020