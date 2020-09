Beta ने अमेरिका में मचाई तबाही, टेक्सास शहर पानी में डूबा

नई दिल्ली: अमेरिका में तूफान बीटा ने हर तरफ तबाही मचाई है. लोगों के घर बार पानी में डूब गए हैं और कई इलाकों में सरकार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. इस साल अमेरिका में पहुंचने वाला ‘बीटा’ नौंवां तूफान है जबकि पिछले एक महीने में अमेरिका में तीन तूफानों ने तबाही मचाई है.

वहीं टेक्सास में तूफान को लेकर ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि "बीटा से जुड़ी नमी से बारिश आज सुबह पूर्वी टेक्सास और दक्षिण पूर्व टेक्सास के कुछ हिस्सों में जारी रहेगी. रात भर सड़कों पर उच्च पानी के लिए नज़र रखें! इंटरएक्टिव मौसम रडार हमारी वेबसाइट पर पाया जा सकता है."

Rain from moisture associated with Beta will continue this morning across East Texas and parts of Southeast Texas. Keep an eye out for high water on roads overnight!

Interactive weather radar can be found on our website at https://t.co/3tQnjif3wK. pic.twitter.com/ZvWp8UBreq

