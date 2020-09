इन 3 झूठ के चलते फिर Imran Khan ने पाकिस्तान की कराई इंटरनेशनल बेइज्जती

नई दिल्ली: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बेचैनी बढ़ती जा रही है. लाख हाय तौबा मचाने के बावजूद कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान अकेले पड़े इमरान को POK गंवाने का डर परेशान कर रहा है.

पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती

इमरान खान अब किसी तरह से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं, यही वजह कि UNGA के मंच पर भी इमरान ने भारत के दुष्प्रचार की पूरी कोशिश की. लेकिन हुआ वही जो पाकिस्तान के साथ हर बार होता है. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई.

सबसे पहले पाकिस्तान के झूठ की पोल-खोलते हैं. इमरान प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन माला भारत के नाम की जपते हैं. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर मियां इमरान के मुंह से नाम हिंदुस्तान का ही निकल रहा है. पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनने से रोक नहीं पा रहे पर श्री राम से इनको डर है.

इमरान के लिए कोरोना से बड़ी चुनौती दुनिया के सामने कश्मीर पर उसका झूठ बेनकाब होने की है, मगर इमरान हैं कि मानते नहीं. झूठे इमरान बार बार बेइज्जती करवाकर भी बेशर्म बने हुए हैं.

इमरान का पहला झूठ

"राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) गांधी और नेहरू के सेक्युलर मूल्यों को पीछे छोड़ रहे हैं. वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में जुटे हैं. इनका मानना है कि भारत केवल हिंदुओं के लिए है."

इमरान का पहला झूठ जानकर हर किसी को हंसी आ जाए. जिस पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों, पर ज़ुल्म किए जाते हैं, हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवाई जाती है, मंदिरों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों को तोड़ दिया जाता है वो पाकिस्तान, भारत को धर्मनिरपेक्षता पर ज्ञान दे रहा है. सवाल ये भी कि अगर गांधी नेहरू के विचार पाकिस्तान के लिए अच्छे थे. तो बंटवारे की जरूरत क्या थी?

इमरान का दूसरा झूठ

पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान नियाजी खान शायद ये भूल जाते हैं कि वो वैश्विक मंच पर हैं, तभी तो अजीब बातें करते हैं. उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया गया.

ये है पाकिस्तान का दूसरा झूठ. सच्चाई ये है कि कोरोना से निपटने के बजाय पाकिस्तान ने भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार वाले ऐजेंडे की वजह से ही ये सब हुआ..

पाकिस्तान की 'प्रोपेगेंडा' हरकत

- अगस्त 2019 में ट्विटर ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को नोटिस भेजा

- श्रीनगर पर गलत वीडियो ट्वीट करने पर नोटिस भेजा गया

- अप्रैल 2020 में ट्विटर ने ISI के भारत विरोधी कई फेक अकाउंट बंद किए

- पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहमान मलिक का अकाउंट सस्पेंड हुआ

- भारत विरोधी गलत ट्वीट पर अगस्त 2019 में अकाउंट सस्पेंड हुआ

इमरान का तीसरा झूठ

पाकिस्तान दुनिया भर के सामने फिर भी झूठ का पुलिंदा रख रहा है. लेकिन इमरान खान का झूठ यहीं नहीं रुका, कश्मीर पर एक बार फिर इमरान ने झूठा राग अलापा. ये पाकिस्तान का तीसरा और सबसे बड़ा झूठ है. कश्मीर से 370 खत्म क्या हुआ. घाटी में पाकिस्तान की आतंक नीति की कमर टूट गई. तो पाकिस्तान दुनिया भर के सामने झूठ फैला रहा है.

हाथों में पत्थर थामने वाले लोग पाकिस्तान को मासूम दिखते हैं. सेना पर गोली चलानेवाले आतंकी पाकिस्तान के लाडले हैं. और आर्टिकल 370 खत्म करके मोदी सरकार ने इसी आतंकवाद पर चोट कर दी, तो पाकिस्तान तिलमिला गया है और दुनिया के सबसे बड़े मंच से भी झूठ बोल रहा है. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इमरान खान करीब 25 मिनट 22 सेकेंड तक बोले लेकिन 9 मिनट और 22 सेकेंड तक उनकी जुबान पर सिर्फ भारत के खिलाफ झूठ था. असम में एनआरसी से लेकर बाबरी मस्जिद तक इमरान खान ने सिर्फ झूठ बोला. और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के भाषण का बहिष्कार कर दिया.

आपको बताते हैं कि UN में भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजितो विनितो ने इमरान को कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया, नीचे पढ़िए, कैसे उन्होंने इमरान के झूठ और बुनियादी आरोपों की धज्जियां उड़ा दी.

<Leader of Pakistan today called for those who incite hate & violence to be outlawed. But, as he went on, we were left wondering, was he referring to himself?>

"पाकिस्तान के नेता ने आज उन लोगों का आह्वान किया है जो नफरत और हिंसा को उकसाने के लिए उकसाते हैं. लेकिन, जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता गया, हम हैरान रह गए, क्या वह खुद का जिक्र कर रहा था?"

भारत ने इमरान के एक एक झूठ की बखिया उधेड़ दी, भारत के मुताबिक, इमरान के पास ना तो बताने के लिए उपलब्धियां है और ना दुनिया के लिए कोई सुझाव है.

भारत ने इमरान को जब पूरी दुनिया के सामने धोना शुरू किया तो फिर कोई रहम नहीं किया, इस बार इमरान के सामने उन्हीं के पिछले साल के भाषण का आईना रख दिया, पिछले साल इमरान ने मां लिया था कि उसकी जमीन पर आतंकी पल रहे हैं और पाकिस्तान से ही भारत में आतंकवाद फैलाने की साज़िश रची जा रही है.

कश्मीर मुद्दे पर एक बार भी भारत ने इमरान को जमकर लताड़ा और दुनिया को दो टूक बता दिया कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और POK भी पाकिस्तान को छोड़ना होगा.

इमरान भाषण तो बड़े शान से दे रहे थे, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं कि भारत से वो जिस भी मंच पर जितनी भी बार भिड़ेगे उतनी ही बार पिटेंगे. ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने झूठ बोला है. तो आइए आपको पाकिस्तान के पाप गिना देते हैं.

पाकिस्तान के 'पाप', भारत करेगा हिसाब

यूएन में इमरान खान कश्मीर झूठ बोल रहे हैं. यूएन में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं. लेकिन इससे पहले SCO में पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा पेश किया. गलत नक्शे में भारत के कई हिस्सों पर दावा किया. राम मंदिर को मुस्लिम विरोधी बताया.

मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की. CAA के खिलाफ हिंसा भड़काई की. सोशल मीडिया के ज़रिए ISI ने दुष्प्रचार किया. लॉकडाउन तोड़ने के लिए मुस्लिमों को उकसाया. कश्मीरी मुस्लिमों को पैसा देकर पत्थबाज़ी करवाई.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते. आप भी इस बात को गंभीरता से सोचिए, अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो वाकई आप खुद को किस्मतवाला मानते होंगे, लेकिन कहीं आपका पड़ोसी खराब निकल गया तो आए दिन आप उसे कोसते भी होंगे.

सितंबर 2014- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बातचीत तभी संभव है जब आतंकवाद की छाया हटे.

अक्टूबर 2015- स्व. सुषमा स्वराज, पूर्व विदेश मंत्री ने कहा था कि बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकता है.

सितंबर 2016- सुषमा स्वराज ने कहा कि कुछ देश अभी भी आतंकवाद की भाषा बोलते हैं. ऐसे देशों को विश्व बिरादरी में जगह नहीं मिलनी चाहिए.

सितंबर 2017- UN में भारत की प्रतिनिधि एनम गंभीर ने कहा- पाकिस्तान टेररिस्तान है. पाकिस्तान आतंक एक्सपोर्ट करने की ज़मीन बन चुका है.

सितंबर 2017- सुषमा स्वराज ने कहा- पाकिस्तान आतंक की एक्सपोर्ट फैक्ट्री बन चुका है.

जाहिर है, पाकिस्तान को हर मौके पर ये अहसास कराना पड़ता है कि वो अपनी हद में रहे और बेवजह भारत से ना उलझे. कई मौकों पर भारत ने बखूबी ये काम किया है.

