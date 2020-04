जानिए क्या हो सकता है कोरोना के बाद अगला संकट, इस साल बहुत जूझना है

नई दिल्लीः अभी तो आप मना रहे होंगे, कैसे भी जल्द से कोरोना संकट खत्म हो जाए और सभी लोग सामान्य जीवन की ओर फिर से लौट सकें, लेकिन जो पूर्वानुमान हो रहे हैं उससे लग रहा है कि साल 2020 अपने साथ संघर्ष, जंग और तबाही लेकर आया है.

साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए कहर बन बैठा है. अब एक अनुमान के मुताबिक इस साल के अंत तक 16 छोटे-बड़े तूफानों का खतरा मंडरा रहा है. हालांकि इन तूफानों से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे यह अभी सटीक नहीं पता चल पाया है.

इन तूफानों में आठ हरिकेन शामिल

कोरोना वायरस के बाद भी खतरे के बादल मंडराएंगे. यह तथ्य शोध के बाद पूर्वानुमान सामने रखते हुए कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञानियों ने बताया है. उन्होंने बताया कि इस साल दुनियाभर में 16 से ज्यादा समुद्री तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया है.

The tropical and subtropical Atlantic generally is warmer than normal. The region with above-normal SSTs in Atlantic correlates fairly well with typical March SST pattern associated with above-normal #hurricane seasons. Exception is current cold anomaly in far North Atlantic. pic.twitter.com/2rzfTN8nKK

इनमें आठ हेरिकन भी शामिल हैं. इन आठ में चार तूफान बेहद खतरनाक और शक्तिशाली होंगे. विशेषज्ञों ने कहा, हमें इस साल फिर से बड़ी गतिविधियां होने के संकेत मिले हैं.

भूस्खलन होने के संकेत भी मिले

मौसम विज्ञानी फिलिप क्लॉट्सबेक ने कहा, हमारा अनुमान है कि 2020 में अटलांटिक बेसिन हरिकेन मौसम की गतिविधि सामान्य से ऊपर होगी. जिन हरिकेन तूफान की श्रेणी 3 से 5 होगी, वो बड़े तूफान बन जाएंगे. इनमें 111 मील प्रति घंटे और इससे अधिक गति की तेज हवाएं चलेंगी. अनुमान है कि ये तूफान 1 जून से 30 नवंबर के हरिकेन मौसम के दौरान आएंगे. क्लॉट्सबेक ने कहा, इन बड़े तूफानों से भूस्खलन होने के संकेत भी मिले हैं.

अमेरिका के तटों के पास 69 फीसदी भूस्खलन होने की आशंका

उनके मुताबिक, इस साल कम-से-कम एक बड़े तूफान से अमेरिका के तटों के पास 69 फीसदी भूस्खलन होने की आशंका है. हालांकि, पूर्वानुमान में सटीक रूप से यह अनुमान नहीं लग पाया है कि तूफान कहां पर हमला कर सकते हैं और किसी स्थान पर भू-स्खलन की आशंका कम है.

One of the reasons for the above-average seasonal #hurricane forecast from CSU is due to the likely lack of #ElNino this summer/fall. El Nino generally increases vertical wind shear in the Atlantic, tearing apart hurricanes. pic.twitter.com/CkC93ukSCm

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) April 2, 2020