लंदन में मारे गए आतंकी उस्मान का पाकिस्तान कनेक्शन

नई दिल्ली: लंदन ब्रिज पर शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई चाकूबाजी से ब्रिटेन में दहशत मच गई थी. हाथ में चाकू लेकर लंदन ब्रिज पर खून-खराबा मचाने वाले युवक की जब पहचान जगजाहिर हुई, तो उसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया. लंदन ब्रिज पर जो कुछ हुआ था वो कोई मामूली वारदात नहीं थी बल्कि एक आतंकी हमला था. क्योंकि इसे अंजाम देने वाला ये युवक एक आतंकी था. जिसका नाम उस्मान खान था.

चाकूबाजी में दो लोगों की जान लेने और तीन लोगों को जख्मी करने के बाद पुलिस के हाथों मारे गए 28 साल के उस्मान की जब कुंडली खंगाली गई तो उसका आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन सामने आ गया. साथ ही कश्मीर में दहशतगर्दी मचाने की उसकी साजिश का भी पर्दाफाश हो गया.

Lots of people blaming “immigration” for the awful London Bridge attack.

To be clear, the murdering terrorist was British, but one of these heroes, who was injured whilst apprehending him, is called Lukasz, a Polish immigrant chef. pic.twitter.com/ZgS6TSmJ9a

— Rav Wilding (@RavWilding) November 30, 2019