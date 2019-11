BRICS समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री का संबोधन! बिजनेस फोरम से किया ये अनुरोध

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में चल रहे दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया. समिट के पहले दिन 13 नवंबर को पीएम मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस दौरान ब्रिक्स बिजनेस फोरम के मंच से संबोधित करते हुए भारत का पक्ष रखा.

पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान उनके साथ एक बड़ा व्यापार प्रतिनिधि दल भी पहुंचा है. ये व्यापार प्रतिनिधि दल ब्रिक्स बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया. ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता भी की. इस दौरान आपसी संबंधों के साथ-साथ कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

बिजनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति इस फोरम के ऑर्गेनाइजर और सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई दिया. इस सम्मेलन के पहले दिन पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक उत्कृष्ट बैठक की. अपनी बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने भारत-रूस संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की.

पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि भारत और रूस व्यापार, सुरक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने ये भी लिखा कि हमारे देशों के लोगों को करीबी द्विपक्षीय संबंधों के कारण लाभ होगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पुतिन के साथ की एक अनोखी तस्वीर भी साझा की.

Had an excellent meeting with President Putin. During our talks, we reviewed the full range of India-Russia relations. India and Russia are cooperating extensively in areas such as trade, security and culture. The people of our nations will benefit due to close bilateral ties. pic.twitter.com/2AuJ5bl8Uj

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो से भी मुलाकात की. पीएम मोदी ने समिट की मेजबानी के लिए राष्ट्रपति जायर और ब्राजील का आभार जताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि आज दोनों देशों की वार्ता के दौरान, हमने अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों के संबंधों से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की.

Met President @jairbolsonaro on the sidelines of the BRICS Summit in Brazil. Grateful to him and the people of Brazil for hosting the Summit.

During our talks today, we discussed furthering cooperation in areas pertaining to the economy, connectivity and people-to-people ties. pic.twitter.com/MzjVRgvB6j

— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2019