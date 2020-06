चीन पर भारत का कूटनीतिक वार, अमेरिकी रक्षामंत्री से बात करेंगे राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच एक तरफ तो कमांडर स्तर की बातचीत भी हो रही है और दूसरी तरफ तो रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के रक्षामंत्री से बात करके चीन पर कूटनीतिक दबाव डालने जा रहे हैं.

चीन के साथ चल रहे गतिरोध पर भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से फोन पर बात करेंगे.

Defence Minister Rajnath Singh to talk to his American counterpart Mark Esper over telephone. Ongoing tensions between India and China on the Line of Actual Control in Eastern Ladakh expected to come up for discussion in talks: Defence Ministry officials pic.twitter.com/ckECxjCwt6

