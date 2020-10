पाकिस्तान के हाथ से निकल गया पीओके!

नई दिल्ली: POK में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है. "ज़ालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो.." के नारे लग रहे हैं. प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में कई इलाकों में जमकर विरोध कर रहे हैं. पहली बार पीओके में विद्रोह की चिंगारी इतनी ज्यादा भड़क गई है कि इमरान खान की नींद उड़ गई है.

इस बार जनता के साथ इस प्रदर्शन में पाक अधिकृत कश्मीर की पुलिस भी शामिल है और उन्हें खुलकर समर्थन कर रही है. जिससे हालात इतने खराब हो चले हैं कि इमरान खान के आदेश पर बसों में भरकर पंजाब पुलिस के जवानों पहुंचे और पीओके पुलिस पर लाठीचार्ज कर दिया. पीओके की सड़कों पर गृहयुद्ध की तरह हालात है.

Good decision by govt to send Punjab Police to teach lesson to AJK police after they join the local protest in which people of Gilgit-Baltistan wants to join India.

Protesters must understand nuclear missiles with the range of 60 km can be used on them also.

Pakistan Zindabad! pic.twitter.com/63rThumnzq

