अंतरिक्ष में घूमने का सपना ऐसे होगा पूरा, जानिए यहां

नई दिल्ली: अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है. ये एक ऐसा मिशन है जिसकी कल्पना शायद ही पहले कभी की गई थी. ये एक ऐसा कदम है जो इंसान के अंतरिक्ष में घूमने के सपने के रास्ते खोलता है. अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार फिर इतिहास लिखा गया. फ्लोरिडा के जॉन एफ केनेडी स्पेस सेंटर से NASA ने एक स्पेसशिप लॉन्च किया. इस स्पेसशिप से अमेरिका के 4 एंस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए.

खास बात ये है कि जॉन एफ केनेडी स्पेस सेंटर से जो स्पेसशिप एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी NASA का नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी का स्पेसशिप था. दरअसल, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने प्राइवेट कंपनी SapaceX के साथ मिलकर करार किया था, जिसके तहत उस कंपनी के रॉकेट और अंतरिक्षयान के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जा सकेगा.

The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station . #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt

ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने SPACE X के अंतरिक्षयान से 4 लोगों को स्पेस में भेजा गया है और इसके सफल लॉन्च के साथ ही इंसानों के अंतरिक्ष में जाने की तरफ एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया है. टेस्ला के सीईओ ऐलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने रॉकेट तैयार किया है, फाल्कन 9 रॉकेट में बैठकर स्पेस के लिए एस्ट्रोनॉट रवाना हुए.

NASA @SpaceX Crew-1 astronauts successfully launched on Nov. 15 at 7:27pm ET. After they dock to the @Space_Station , the crew will conduct science and maintenance before returning to Earth in spring of 2021: https://t.co/jmjYOGWCYp pic.twitter.com/W4au3CtSoL

नासा ने इसके लिए SPACE X से करार किया था. SPACE X अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी है. स्पेस X के इस अंतरिक्षयान का नाम है- द क्रू ड्रैगन है. ये अपने पहले मिशन में दो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था. अब दूसरी बार 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ है. मिशन को अमेरिका के फ्लोरिडा में बने केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया.

स्पेस-एक्स के इस क्रू ड्रैगन कैप्सयूल को रेजिलिएंस नाम दिया गया है. इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री हैं, इनमें से तीन अमेरिका के हैं और एक जापान का. नासा ने मई में प्रयोग के तौर पर दो अंतरिक्ष यात्रियों रॉबर्ट बेकन और डगलस हर्ले को अंतरिक्ष में भेजा था. इसका प्रक्षेपण एंडेवर नाम के एक कैप्सूल में किया गया था. स्पेसएक्स का यह रॉकेट अगस्त में दो अं‍तरिक्षयात्रियों को लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा था.

इस मिशन को CREW 1 नाम दिया गया है ये मिशन इसलिए भी और खास है क्योंकि अब से पहले अंतरिक्षयान सिर्फ सरकारी स्पेस एजेंसियों के अंतर्गत आता था. लेकिन इसके साथ ही प्राइवेट कंपनी भी इस रेस में उतर गई है.. जिससे अब आम आदमी के स्पेस में जाने के रास्ते भी खुल जाएंगे. अमेरिका के इस अंतरिक्षयान को बनाने वाली कंपनी SPACEX का इसके बाद अगला कदम आम आदमियों को इसी विमान के ज़रिए स्पेस में ले जाने का होगा.

Four astronauts are now on their way to the @Space_Station following a spectacular launch aboard the @SpaceX Crew Dragon Resilience. Docking occurs Nov. 16 at 11pm ET.

: @NASAHQPhoto

Can't get enough? #LaunchAmerica coverage continues at https://t.co/z1RgZwQkWS. pic.twitter.com/9sqvHnsrzu

— NASA (@NASA) November 16, 2020