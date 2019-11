लंदन में आतंकी हमला, संदिग्ध को मार गिराया

नई दिल्लीः शुक्रवार को लंदन ब्रिज पर हुई चाकूबाजी की घटना को आतंकी हमला करार दिया गया है. इस मामले में पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध को मार गिराया गया है, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना में घायल हुए लोगों में से दो की मौत हो गई है. स्कॉटलैंड यार्ड के काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग के सहायक आयुक्त नील बसु ने लंदन के न्यू स्कॉटलैंड यार्ड मुख्यालय में मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है. पुलिस ने बताया कि संदिग्ध जो बॉम वेस्ट पहना था वह नकली था.

स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ने किया ढेर

नील बसु ने अपने बयान में कहा कि हमें शुक्रवार दोपहर दो बजे लंदन ब्रिज पर चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस और सिटी ऑफ लंदन पुलिस के ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की.

लंदन पुलिस के ऑर्म्ड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की ओर से संदिग्ध व्यक्ति को मौके पर ढेर कर दिया गया है. मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स इस हमले को लेकर पहले तो इसके कारण तलाशने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इस क्षेत्र में काउंटर-टेरर ऑफिसर्स लगातार सर्च अभियान चलाते हैं ताकि लोगों की जान को खतरे में डालने वाली कोई हादसा न हो.

नकली थे विस्फोटक उपकरण

बॉम जैकेट के बारे में बताते हुए बसु ने कहा, हमें यह भी सूचना मिली थी कि हमलावर के पास विस्फोटक भी हो सकते हैं. इस वजह से घटनास्थल पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को बुलाया गया था. हालांकि, उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि संदिग्ध व्यक्ति ने जो जैकेट पहना था उस पर लगे विस्फोटक उपकरण नकली थे.

इस मामले की जांच अब यूके के काउंटर-टेरर यूनिट के अधिकारियों को सौंप दी गई है. वहीं अभी तक हमले में घायल हुए लोगों की संख्या की पुष्टि नहीं हो सकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घायल लोगों में से दो की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है.

"I can confirm at this time we believe a device that was strapped to the body of the suspect is a hoax explosive device,"reports Reuters quoting UK's top counter-terrorism officer after man was shot dead on London Bridge. (File pic) pic.twitter.com/yJJuI7SipI

— ANI (@ANI) November 29, 2019