जल रहे हैं उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल, इतनी भीषण है आग कि नारंगी हो गया आसमान

नई दिल्लीः साल दर साल जंगलों में आग का सिलसिला जारी है. पिछले साल इन्हीं दिनों धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेजन के जंगलों में आग लगी थी, इसके कुछ महीनों बाद ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी थी. अब कोरोना संकट के इस दौरान अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल जल रहे हैं.

3 लोगों की मौत भी हुई

जानकारी के मुताबिक, उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में तीन हफ्तों से भीषण आग लगी हुई है. जंगल में लगी आग से 3 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं.

इस वक्त वहां कोहरे और धुएं के कारण आसमान नारंगी रंग में रंगा दिख रहा है और पूरा नजारा मंगल ग्रह की खगोलीय स्थिति जैसा लग रहा है.

सोशल मीडिया पर तैर रही भयानक आग की तस्वीरें

सोशल मीडिया पर लोग इस आग की भयानक तस्वीरें साझा कर रहे हैं. तेज हवाओं से आग ने भयानक रूप ले लिया है. दक्षिण कैलिफोर्निया क्षेत्रों में यह आग लॉस एंजिल्स, सैन बर्नार्डिनो और सैन डिएगो काउंटी को भी अपनी चपेट में ले रही है. जंगलों की आग के बाद आकाश का भी रंग बदल चुका है.

The fires across the West Coast are just the latest examples of the very real ways our changing climate is changing our communities. Protecting our planet is on the ballot. Vote like your life depends on it—because it does. pic.twitter.com/gKGegXWxQu

— Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2020