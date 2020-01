बगदाद में धू-धू कर जला दिया अमेरिकी दूतावास! ...और फिर ये हुआ

नई दिल्ली: इराक में अमेरिका के खिलाफ लोगों का में कितना गुस्सा है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास तक नारे लगात हुए मार्च किया. रास्ते में पड़ने वाले तमाम चौकियों की घेराबंदी को तोड़ते हुए सभी अमेरिकी दूतावास के पास पहुंच गए. इसके बाद अमेरिकी दूतावास के सुरक्षाबलों ने हिंसक विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हथगोला और आंसू गैस के गोले फेंके.

प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि यहां उन्होंने अमेरिकी झंडों को जला दिया और डेथ ऑफ अमेरिका के नारे लगाए. फिर, अलग-अलग ग्रुप में कई लोगों ने दूतावास कैंपस की चारदीवारी में जगह जगह आग लगी दी. प्रदर्शनकारियों ने दूतावास को बंद करने का आह्वान किया.

कुछ प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के एक मेन गेट को तोड़ दिया और एक रिसेप्शन एरिया में भी आगजनी की.

दरअसल, अमेरिकी सेना ने रविवार को इराक और सीरिया में हिजबुल्लाह मिलिशिया समूह के खिलाफ एक रॉकेट हमले में 25 लोगों को मौत की नींद सुला दिया. इस हमले में कम से कम 55 घायल हो गए. अमेरिका ने इस हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया है.

The U.S. Defense Department released satellite video of their air strikes in Iraq and Syria against the Kataib Hezbollah militia group, Sunday, killing at least 25 militia fighters.

इस वीडियो के सामने आने के बाद इराकियों ने बगदाद में इस अमेरिकी दूतावास पर हमला बोला. अमेरिका ने इराक पर वाशिंगटन के हितों की रक्षा करने में असफल होने का आरोप लगाया है. और चुकि हिजबुल्लाह मिलिशिया ग्रुप ईरान समर्थित ग्रुप है. इसलिए अपने दूतावास पर इस जवाबी हमले को लेकर अमेरिकी प्रशासन ईरान पर भी सख्त हो गया है. साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी दूतावास पर हुए इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि इराक में अमेरिकी दूतावास पर ईरान हमले करवा रहा है. ट्रंप ने एक तरह से अपने ट्वीट संदेश के जरिए ईरान को चेतावनी भी दी है.

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'ईरान ने एक अमेरिकी कॉन्ट्रेक्टर को मरवाया और कईयों को घायल किया. हमने इसका सख्त जवाब दिया और देते रहेंगे, अब इराक में स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान हमला करवा रहा है. इसके लिए उसे पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा. हम इराक से अपेक्षा करते हैं कि वह अपने सुरक्षाबलों का इस्तेमाल करके अमेरिकी दूतावास की रक्षा करेगा.'

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019