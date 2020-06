विपक्षी डेमोक्रेट्स पर भड़के ट्रंप, हिंसा रोकने के लिए सेना उतारने की दी धमकी

नई दिल्ली: बीते कुछ दिनों से अमेरिका हिंसा और आगजनी की लपटों में झुलस रहा है. जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत की पुलिसकर्मी के द्वारा की गई हत्या से अमेरिका की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. खुलेआम प्रदर्शनकारी दंगाइयों के रूप में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. कई प्रदर्शनकारी तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निवास स्थान व्हाइट हाउस के पास पहुंच गए और आगजनी करने लगे थे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें व्हाइट हाउस में ही एक बंकर में छिपाया था ताकि ट्रम्प को कोई खतरा न हो सके. इस घटना से आहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने दंगाइयों को सुधारने के लिए सेना उतारने की धमकी दी थी.

इस कानून के जरिये सेना की मदद लेने की कोशिश में ट्रम्प

आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को विद्रोह अधिनियम को लागू करने की धमकी दी है. यह सदियों पुराना कानून है जो राष्ट्रपति को देश में हो रही घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए अमेरिकी सेना को भेजने का अधिकार देता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई शहर या राज्य अपने निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने से इनकार करता है, तो मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को तैनात करूंगा और उनकी समस्या का जल्द समाधान करूंगा.

विपक्षी डेमोक्रेट्स पर ट्रंप आगबबूला

Sleepy Joe Biden’s people are so Radical Left that they are working to get the Anarchists out of jail, and probably more. Joe doesn’t know anything about it, he is clueless, but they will be the real power, not Joe. They will be calling the shots! Big tax increases for all, Plus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2020