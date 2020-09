ट्रंप ने कहा-कमला हैरिस उप-राष्ट्रपति बनीं तो यह अमेरिका का अपमान

नई दिल्लीः अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं. इस बीच सभी उम्मीदवार एक-दूसरे पर हमला बोल रहे हैं. राष्ट्पति डोनॉल़्ड ट्रंप कई बार आक्रामक रुख दिखा चुके हैं. इस बीच उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर कमला जीतती हैं तो यह अमेरिका का अपमान होगा.

बाइडेन जीते तो चीन की जीतः ट्रंप

जानकारी के मुताबिक डोनॉल्ड ट्रंप ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर हमला करते हुए कहा कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते और अगर वह उप राष्ट्रपति बनती हैं तो यह अमेरिका का अपमान होगा.

ट्रंप ने कहा कि यह याद रखना बहुत आसान है कि अगर बाइडेन जीतते हैं तो यह चीन की जीत होगी.

ट्रंप ने कमला हैरिस को निशाने पर लिया

ट्रंप उत्तरी कैरोलिना में एक रैली को संबोधित कर रहे थे. चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने उप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को भी निशाने पर लिया.

ट्रंप ने कहा कि लोग कमला हैरिस को पसंद नहीं करते हैं. वह अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं. ये हमारे देश का अपमान होगा.

कमला ने वैक्सीन को लेकर जताया था अविश्वास

दरअसल ट्रंप ने कमला हैरिस पर इसलिए निशाना साधा क्योंकि हैरिस ने वैक्सीन ट्रायल पर सवाल उठाया था. कमला हैरिस (Kamal Harris) ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा था उन्हें राष्ट्रपति के किसी भी बात पर भरोसा नहीं है.

जब तक कि वो 'सबूत' न दें. खासकर कोरोना वैक्सीन के प्रभावी और भरोसेमंद (Vaccine's efficacious and Reliability) होने के मामले में.

We signed a great trade deal (with China) but the ink was not dry when the plague (COVID-19) came in so I view that trade deal much differently than I did before: US President Donald Trump https://t.co/DAitUBOP2E

— ANI (@ANI) September 8, 2020