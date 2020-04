Twitter के फाउंडर और CEO ने किया अबतक का सबसे बड़ा फंड डोनेट

नई दिल्ली: Twitter के फाउंडर व CEO जैक डोर्सी ने कोरोना से लड़ने के लिए बड़ा ऐलान किया है. डोर्सी ने करीब 1 बिलियन डॉलर का योगदान करने की घोषणा की.

I’m moving 1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

बता दें कि डोर्सी का यह फंडिंग उनके नेट वर्थ का लगभग 28% है. इसके साथ ही डोर्सी ने यह भी कहा कि जब हम इस कोरोना जैसे महामारी पर काबू पा लेंगे तो उसके बाद उनका ध्यान लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा और UBI पर रहेगा. डोर्सी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगी. इससे जुड़ी एक लिंक भी डोर्सी ने शेयर की. यह एक गूगल डॉक्यूमेंट की है जिससे हर कोई उनके द्वारा दिए गए फंड डोनेशन को पब्लिकली ट्रैक कर सकेगा.

Why the transparency? It’s important to show my work so I and others can learn. I’ve discovered and funded ($40mm) many orgs with proven impact and efficiency in the past, mostly anonymously. Going forward, all grants will be public. Suggestions welcome. Drop your cash app ;)

— jack (@jack) April 7, 2020