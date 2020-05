मंदिर क्या गईं, कट्टरपंथियों से ट्रोल हो गईं यूएई की राजकुमारी

नई दिल्लीः अक्सर सहिष्णुता और पंथ निरपेक्षता को लेकर दबा केवल एकतरफा है, ऐसी बहस उठती है. मुस्लिम कट्टरपंथ के कई उदाहरण भी सामने आते रहते हैं, जिसे लेकर कभी बात नहीं की जाती है. यूएई की राजकुमारी जिस तरह इस वक्त मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं, यह उसी एकतरफा मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है.

हुआ यह कि राजकुमारी ने सोशल मीडिया पर मंदिर जाने का एक पुराना वीडियो शेयर किया था. कट्टरपंथियों ने उन्हें काफिर कहकर ट्रोल किया.

यह है पूरा मामला

संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हिंद अल कासिमी पिछले दिनों सुर्खियों में थीं. भारत में मुलसमानों के साथ होने वाले कथित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वह जब तब चर्चा में रहती हैं. लेकिन आज वह इसलिए चर्चा में हैं कि क्योंकि वह खुद उन्हीं कट्टर विचार वालों का शिकार बन गई हैं, जिनकी वह हितैषी थीं.

In India I explored the mountains of Pondicherry where the sun kissed my cheeks as I walked the fields, bought sari fabrics & bindis as I ate the naan bread with my chai.

I paid a visit to the Golden Temple

Vellore & broke bread with HH Sri Sakthi Amma & ate off banana leaves. pic.twitter.com/5hZfEi8gSe

— Princess Hend Al Qassimi (@LadyVelvet_HFQ) May 20, 2020