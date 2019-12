न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट! 5 लोगों की मौत, कई लापता

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी में सोमवार को अचानक विस्फोट हो गया. इस दौरान ज्वालामुखी के आस-पास करीब 100 लोग मौजूद थे. उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

धूल और धुएं का गुबार निकलता देखा जा रहा है. पुलिस के हेलीकॉप्टर आइलैंड पर फंसे लोगों को निकालने में लगे हैं. बताया जा रहा है कि इस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई वहीं कई पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं.

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने बताया कि 'हमारी जानकारी के मुताबिक इस दौरान द्वीप के आस पास करीब 100 लोग मौजूद थे. जिनमें से कुछ की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है. कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है. जिनको इलाज के लिए लाया गया है.'

ज्वालामुखी स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2.10 बजे हुआ. जिस समय ज्वालामुखी फटा वहां ब्राजील से आए पर्यटक मौजूद थे. कुछ मोटर बोट में थे, जिन्होंने ज्वालामुखी फटने के बाद उठते गुबार को कैमरे में कैद कर लिया. बोट पर मौजूद कर्मियों ने सैलानियों को केबिन में अंदर जाने को कहा.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में ज्वालामुखी से सफेद धुएं का गुबार निकलता दिख रहा है. इलाके को नो फ्लाइ जोन घोषित कर दिया गया है. न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट का कहना है कि द्वीप के आस पास का इलाका इस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खतरनाक है.

Never Trust A Volcano. Even if it's dormant. Because you can't even imagine its power. pic.twitter.com/hhWpx4hxos

