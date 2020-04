दुनिया के लिए काल बना 'कोरोना': ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ICU में भर्ती

नई दिल्ली: दुनिया भर में कोरोना ने अब तक 73 हजार 700 से ज्यादा जानें ली हैं. वहीं वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 13 लाख 28 हजार 400 के पार पहुंच गई है.

कोरोना वायरस से पीड़ित ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ICU में हैं. रविवार को उन्हें टेस्ट के लिए लंडन के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जॉनसन 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. जिसके बाद से वो क्वारंटाइन थे. ब्रिटेन में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं.

I’d like to say thank you to all the brilliant NHS staff taking care of me and others in this difficult time. You are the best of Britain.

Stay safe everyone, and please remember to stay at home to protect the NHS and save lives.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020