Hindi Newsजी जन संवाद'अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूं…' कैंसर मरीज का आखिरी मैसेज पढ़कर रो पड़े लोग, डॉक्टर ने शेयर किया तो

‘अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूं…’ कैंसर मरीज का आखिरी मैसेज पढ़कर रो पड़े लोग, डॉक्टर ने शेयर किया तो

Cancer Patient Last Message: कैंसर से जूझ रहे एक मरीज ने मौत से पहले भावुक आखिरी नोट लिखा. यह संदेश पढ़कर डॉक्टर भी भावुक हो गए और उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर साझा किया. नोट ने लोगों को जीवन, यादों और अपनों की अहमियत का एहसास कराया.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:26 PM IST
‘अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूं…’ कैंसर मरीज का आखिरी मैसेज पढ़कर रो पड़े लोग, डॉक्टर ने शेयर किया तो

कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जो सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि इंसान के सपनों, रिश्तों और उम्मीदों को भी जिते जी मार देती है. कई लोग हिम्मत और इलाज के दम पर इस जंग को जीत लेते हैं, तो कई आखिरी सांस तक लड़ते हुए हार जाते हैं. ऐसी ही एक कहानी ने लोगों की आंखें नम कर दी हैं. कैंसर से जूझ रहे एक मरीज ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले जो आखिरी नोट लिखा, वह सोशल मीडिया पर सामने आते ही भावनाओं का सैलाब बन गया. इस संदेश को एक डॉक्टर ने बेहद ईमानदार और भावुक कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसके बाद लोग न सिर्फ मरीज के शब्दों से जुड़े, बल्कि जीवन और मृत्यु को नए नजरिए से देखने लगे.

कैंसर पेशेंट का आखिरी अलविदा संदेश

कैंसर की जंग हार चुके जॉस ने अपने आखिरी नोट में बेहद सादगी से दुनिया को अलविदा कहा. उन्होंने “Hi” से शुरुआत करते हुए लिखा कि अगर कोई यह संदेश पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कैंसर के कारण उनका निधन हो चुका है. जॉस ने सालों तक मिले सपोर्ट और प्यार के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने अपनी शॉप और अपने काम को इस मुकाम तक पहुंचते देखने को एक खूबसूरत अनुभव बताया. जॉस ने यह भी लिखा कि पिछले एक साल में वह कोई आर्टवर्क नहीं बना पाए, इसका उन्हें दुख है. लेकिन उन्होंने भरोसे के साथ कहा कि अब वह ऐसी जगह जा रहे हैं, जहां हर दिन ड्राइंग कर सकेंगे. अंत में उन्होंने लिखा “थैंक यू, मैं जॉस था.”

 मौत और यादों की सच्चाई

जॉस का यह आखिरी संदेश सोशल मीडिया पर द लिवर डॉक्टर (@theliverdoc) ने शेयर किया. डॉक्टर ने अपने कैप्शन में लिखा कि एक डॉक्टर के रूप में मरीजों की मौत और उनके परिवारों से यह बात करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. हम अक्सर यह सोचकर खुद को सांत्वना देते हैं कि मरने वाले किसी बेहतर जगह पर चले जाते हैं. यह विचार सुकून देने वाला हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है. डॉक्टर ने लिखा कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की स्थिति लगभग एक जैसी होती है. फर्क सिर्फ इतना है कि पीछे यादें बच जाती हैं, जो अपनों के दिलों में लंबे समय तक जिंदा रहती हैं.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला 

कैंसर पेशेंट के आखिरी नोट और डॉक्टर के कैप्शन ने सोशल मीडिया यूजर्स को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया. कमेंट सेक्शन में लोगों ने इसे जिंदगी की सच्चाई बताने वाला संदेश कहा. एक यूजर ने लिखा कि केवल दर्द ही सच्चाई है, बाकी सब भ्रम है. दूसरे ने कहा कि यह बेहद दुखद लेकिन सच्चा संदेश है. किसी ने लिखा कि अच्छी यादें छोड़ने का दबाव भी कई बार इंसान पर बोझ बन जाता है. एक अन्य यूजर ने इसे जीवन की आंखें खोल देने वाली व्याख्या बताया. कुल मिलाकर, यह कहानी लोगों को यही सिखाती है कि वर्तमान को पूरी तरह जिएं, अपनों के करीब रहें और इंसानियत से भरा जीवन जीकर जाएं.

