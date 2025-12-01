ରାଜ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୩୧% ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସଂଯୋଜନା ଚାଲିଛି

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପଦପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଯେତିକି ପଦବୀ ରହିବା କଥା ତାହାର ୭୦ ଭାଗରୁ କମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭାଗ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରିସ୍ଥଳରେ ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଗକୁ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୂର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପଦପଦବୀରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହିକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୮୪ଟି ଅଧିକୃତ ପଦବୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୨୪୮ଜଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୯୫ଜଣ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଓ ୧୪୧ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବନସେବା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଭିତରୁ ଏବେ ୧୮୩ଟି ପଦବୀରେ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ୩୧ % ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭାବ ରହିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମାଝୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ୪୬ଟି, ଆଇପିଏସ ୬୭ଟି ଏବଂ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ୭୦ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି।
ମାଝି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସେବାର ଅଂଶ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଏ। ସେ ଗୃହକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟୋଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଶାସନ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।