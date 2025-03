Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ୨ ଜୁନିଅର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ମାଡିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡି଼ଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁଗୁଳର ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଏଜ୍ ଅଫିସର (CSO)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜୁନିଅର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ଜିତେନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଚାଉଳ ମିଲର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କଠାରୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।

ଚାଉଳ ମିଲକୁ ବକେୟା ଥିବା ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ ରାଇସ୍ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ସ (FRK) ସହିତ ଜଡିତ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ।

ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଉଳ ମିଲ୍ ର ମ୍ୟାନେଜର ଗତ ମାସ ଧରି ରାଜନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ଜିତେନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାକି ଥିବା ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ମ୍ୟାନେଜର ସେମାନଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ପାଇ ପରିଚାଳକ ଦୁଇ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାହୁ ଏବଂ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ।

Today, Sri Rajnarayan Sahoo & Sri Jiten Patnaik, both Jr. Acct, O/o CSO, #Angul have been nabbed by #Odisha #Vigilance while taking bribe Rs.50,000/- from a Rice Mill Mgr to disburse a bill of over Rs. 60 Lakhs relating to Fortified Rice Kernals in favour of the Rice Mill.

