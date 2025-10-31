Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଅନୁଗୁଳରେ ପୂର୍ବତନ RI ଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ)ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି।
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ)ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ତହସିଲର କୁମୁରିସିଂହା ସର୍କଲର ପୂର୍ବତନ ଆରଆଇ ଗୁଣନିଧ ନାୟକଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଆରଆଇ ଗୁଣନିଧ ନାୟକ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ନାୟକଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅନୁଗୁଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ନାୟକଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନାୟକଙ୍କ ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ।