Politics & Journalism: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୌଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ସମ୍ପାଦକ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପାଦକରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାଆନ୍ତୁ କ୍ଷମତାକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ବଦଳୁଥିବା ରଜାନୀତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ନେତାମାନେ ସତ୍ତାହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଲେଖନୀର ମୁନ ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇଛି ନା ରାଜନୀତି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଲୋଡ଼ୁନାହିଁ?
ଏକଥା କାହାକୁ ଅଛୁପା ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜନୀତିକ ଦଳମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖନୀର ବଳ ଦେଖି ନିଜ ପରିସରକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦକ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରାଧାନାଥ ରଥପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନାଁ ଏଭିତରେ ଗଣାଯାଏ। ଏମାନେ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବଳିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ୟାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲା। ଏହି ତାଲିକାରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି। ଯଦିଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଅନେକ ପରିଚୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ ‘ଆଶା’, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ‘ସମାଜ’ର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା।
ଏହାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଭାବେ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେଥିରେ ଦୁଇଜଣ ସମ୍ପାଦକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଉଭୟ ଏକାଧିକ କାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଗତିବାଦୀର ସମ୍ପାଦକ ଥିବା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ, ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ଧରିତ୍ରୀର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସତପଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ।
ଏବେ ଧରିତ୍ରୀର ସମ୍ପାଦକ ଥିବା ତଥାଗତ ସତପଥି ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପାଦନାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦରେ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାଗତଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ତ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା ଯେ ଆଜି ବି ତାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଜୀବୀତ ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ କାହିଁକି କୌଣସି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତିକ ଦଳ? କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରକାରୀ ଦଳର ୮୨ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବିରୋଧି ଦଳର ୬୫, କେହି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତ ମିଡିଆର ସମ୍ପାଦକ ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି ଲୋକସଭାର ୨୧ ଆସନ ଅବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୦ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେମାତ୍ର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ସାଂସଦ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିରସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ। ନାଁକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ଖବରକାଗଜ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି, ସେମିତି ସମ୍ମାନ ସେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବରଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗୀ- ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଚେୟାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସେଠାରେ ବି ସେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହାନ୍ତି।
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କ ଲେଖନୀର ମୁନ ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇଛି କି? ଏମାନେ ନିଜ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଶାଣିତ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଖବର କାଗଜ ପ୍ରସାରଣ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଯେ ଲୋକେ ଖବର ପଢ଼ୁ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପାଠକ ଖବରକାଗଜର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମତକୁ ଖୋରାକି ଦେବା ଲାଗି ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ରାସ୍ତା ଖବରକାଗଜ ଦେଉ ନାହିଁ। ଖବରକାଗଜ କେବଳ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ହାସଲ ଲାଗି ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି। କେବଳ ଖବରକାଗଜ ନୁହେଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପରିଚାଳିତ ମିଡିଆ ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ବଜାର ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଶାଣିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବଦଳରେ ସଂଖ୍ୟାଭିତ୍ତିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହାସଲ ଲାଗି ବିନା ମାନସମନ୍ଥନରେ କିଛି ଅକ୍ଷରର ସମାହାର ପ୍ରକାଶନ କରିବାକୁ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଶ୍ରେୟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ଭଳି ନା ଛାଇ ଦେଉଛି ନା କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ। ବରଂ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛାଇ କି ଆଶ୍ରୟ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରାଜନୀତିକ ନୀଡ଼ ହେବ କେମିତି?