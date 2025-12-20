Venus Transit: ଆଜି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଶିକୁ ଲାଭ

ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଶୁକ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶେଷ ଚଳନ ହେବ। ଶୁକ୍ର ପ୍ରାୟ ୨୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ।
Trending Photos
Shukra Gochara: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଖ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଖ୍ୟାତି, ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ, ବୈବାହିକ ସୁଖ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରକ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦାନବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଶୁକ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶେଷ ଚଳନ ହେବ। ଶୁକ୍ର ପ୍ରାୟ ୨୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ।
ଧନୁ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଧନ, ଆରାମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ । ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ଉପରେ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ ସେନେଇ ଜାଣିବା ।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଶେଷ ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ । କୌଣସି ରୋଗ ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ । କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ।
ତୁଳା ରାଶି
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ଚଳନ ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘରେ ଘଟିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ଅନେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।
ମକର ରାଶି
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ।
ମୀନ ରାଶି
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ।
ଶୁକ୍ର ଜାନୁଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୬ ରେ ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଜବୁତ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଯଦି କୌଣସି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋଷ ରହିଛି ତେବେ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
Also Read- ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ୩୩୫୨ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
Also Read- Sahara Refund: ସାହାରାରେ ଟଙ୍କା ଫସିଛି ? ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍