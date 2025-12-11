Advertisement
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ବର୍ଷ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ହେବ। ଶନି, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ରେ ଶନିର କୌଣସି ଗୋଚର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବର୍ଷସାରା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମୀନ ରାଶିରେ ରହ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:31 AM IST

Astrology 2026: ୨୦୨୬ରେ ୫ ରାଶି ଉପରେ ୩ ବଡ଼ ଗ୍ରହଙ୍କ କୃପାବର୍ଷା, ଧନ ଲାଭ ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ

2026 horoscope: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ବର୍ଷ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ହେବ। ଶନି, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ରେ ଶନିର କୌଣସି ଗୋଚର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବର୍ଷସାରା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ୨୦୨୬ର ଶାସକ। ଶାସକ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, ଯାହା ଏହାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ବର୍ଷସାରା ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆଣିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା, ବିଦେଶରେ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ।

ମେଷ ରାଶି
୨୦୨୬ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ବର୍ଷ। କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ନିବେଶ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବିଦେଶୀ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବିରାଜମାନ କରିବ।

ବୃଷ ରାଶି
ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ହେଉଛି ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ଲାଭଜନକ ଚୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ।

କର୍କଟ ରାଶି
କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ମିଳିବ। ବିଦେଶୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିବେଶ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ।

କନ୍ୟା ରାଶି
୨୦୨୬ ମସିହାରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ସଫଳତାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ, ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ସହଭାଗୀତାର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

ଧନୁ ରାଶି
ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ବଡ଼ ନିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଖୁସି ପ୍ରକଟ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ଦେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ତଥ୍ୟ- ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀ,ପ୍ଲଟ ନମ୍ୱର ଏଚଆଇଜି, ୧/୧୨ ବିଡିଏ କଲୋନୀ ଏଲଏନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୭୫୧୦୧୬ 

Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

