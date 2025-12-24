Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:35 AM IST

Navpancham Rajyoga: ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶୁଭ ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ, ୩ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ

Navpancham Rajyoga: ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬ ରେ ବୁଧ ଏବଂ ୟୁରେନସ୍ ପରସ୍ପରଠାରୁ ୧୨୦ ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିବେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗର ଗଠନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗର ଗଠନ ସମୟରେ, ବୁଧ ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ୟୁରେନସ୍ ପରସ୍ପରଠାରୁ ନବମ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ, ୩ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ।

ମକର ରାଶି: ଜାନୁଆରୀ 2026 ରେ ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ ସହିତ ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ମିଥୁନ ରାଶି: ଏହି ନବ ପଞ୍ଚମ ରାଜ ଯୋଗ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ନବ ପଞ୍ଚମ ରାଜ ଯୋଗର ଗଠନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ପାଇପାରନ୍ତି।

କନ୍ୟା ରାଶି: କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ସମୟ କଟିବେ। ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏକ ପୁରୁଣା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ।

ତଥ୍ୟ- ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀ,ପ୍ଲଟ ନମ୍ୱର ଏଚଆଇଜି, ୧/୧୨ ବିଡିଏ କଲୋନୀ ଏଲଏନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୭୫୧୦୧୬ 

Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।

