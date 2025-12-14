Yuti Drishti Rajyoga 2026: ଜାନୁଆରୀରେ ବୁଧ-ଶୁକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯୁତି ଦୃଷ୍ଟି ରାଜଯୋଗ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ୪ ରାଶିଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବୁଧକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଧନ, ପ୍ରେମ, କଳା, ବିଳାସ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୯, ୨୦୨୬ ରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ପରସ୍ପରଠାରୁ ୦° ରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏକ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯ
Yuti Drishti Rajyoga 2026: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବୁଧକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଧନ, ପ୍ରେମ, କଳା, ବିଳାସ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୯, ୨୦୨୬ ରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ପରସ୍ପରଠାରୁ ୦° ରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏକ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହି ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩:୪୨ ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ଅନେକ ରାଶି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତିନୋଟି ରାଶି ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତିନୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ୨୦୨୬ ରେ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଚମକି ଉଠିପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଜାନୁଆରୀ ୨୯, ୨୦୨୬ ରେ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗର ଗଠନ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ପାଇବେ।
ତୁଳା ରାଶି: ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗର ଗଠନ ଶୁଭ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ମିଥୁନ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟତୀତ, 2026 କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କିଣିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ, ସେମାନେ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ।
ମକର ରାଶି: ମକର ରାଶି ପାଇଁ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗ୍ୟ ରହିବ।
ତଥ୍ୟ- ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀ,ପ୍ଲଟ ନମ୍ୱର ଏଚଆଇଜି, ୧/୧୨ ବିଡିଏ କଲୋନୀ ଏଲଏନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୭୫୧୦୧୬
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।