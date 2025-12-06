Budh Gochar 2025: ବୁଧ ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିପରି ରହିବ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Mercury Transit in Scorpio: ବୁଧ ବିଛା ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରହ ରାଜକୁମାର ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସକରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନକରାତ୍ମକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
Mercury Transit in Scorpio: ୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରାତି ୮ଟା୩୪ରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ବିଛା ରାଶିରେ । ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏଥିସହ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜ ଯୋଗର ଗଠନରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଗଠନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ କାରଣରୁ ମେଷ, ମିଥୁନ ଏବଂ ସିଂହ ସମେତ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ, କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆଣିବ। କିଛି ରାଶି ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଛୋଟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ବିଛା ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ମେଷ ରାଶି
ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଓକିଲ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ସ୍ଫଟିକ ରଖନ୍ତୁ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ ହେବ।
ବୃଷ ରାଶି
ବୁଧଙ୍କ ଚଳନରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ସପ୍ତମ ଘରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବିଛା ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମତଭେଦ ଥିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅଫିସରେ ଅଧିକ ବୈଠକ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାମ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରହିବ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଏହି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଘଟୁଛି। ସେୟାର ବଜାର, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ । କ୍ୟାରିଅର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ । ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଉଭୟେ ମିଶି ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି
ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଗୃହ ଉନ୍ନତି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଚାପକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ତୃତୀୟ ଘରେ ଏହି ଚଳନ ସାମ୍ବାଦିକତା ତଥା ଲେଖାଲେଖି ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଖୁବ ଭଲ । ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ହେଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକାକୀ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।
ବିଛା ରାଶି
ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଚଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଭାବରେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ମଣିପତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଦେଇ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ହେଉଛି । ଏହା ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କାମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କାହାକୁ ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା ଋଣ ନେବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ହେବ।
ମକର ରାଶି
ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନେଟୱାର୍କିଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୁଧବାର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଶୁଭ ହେବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳନ କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପଦୋନ୍ନତି, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ବୃଦ୍ଧି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଧବାର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ହେବ।
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ହେବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସମୟ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେବ। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ
