Budha Chalan 2025: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ଉଦୟ ହେବେ ବୁଧ, ୫ ରାଶି ହେବେ ମାଲାମଲ

ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣୀ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଉଦୟ ହେଉଛି। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ଉଦିତ ହେବ। ଏହାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଲାଭ ଆଣିପାରେ।  ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୁଧ ଓ ଅସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ୨

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:54 AM IST

Budha Gochar:ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣୀ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଉଦୟ ହେଉଛି। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ଉଦିତ ହେବ। ଏହାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଲାଭ ଆଣିପାରେ।  ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୁଧ ଓ ଅସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ୨ ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଧ ଉଦୟ ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଉଦୟ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୁଧ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ମେଷ ରାଶି
ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ବୁଧଙ୍କ ଉଦୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଚର ଲାଭ ଆଣିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।

ବୃଷ ରାଶି
ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହଠାତ୍ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅବିବାହିତମାନେ ନିଜକୁ ମିଶିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି।

ସିଂହ ରାଶି
ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦୀୟମାନ ବୁଧ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ତୁଳା ରାଶି
ଉଦୟ ପରେ ବୁଧ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯାହା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ହେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ।

ଧନୁ ରାଶି
ବୁଧ ରାଶିର ଉଦୟ ଏବଂ ଗୋଚର ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ବିବାହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ।

ତଥ୍ୟ- ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀ,ପ୍ଲଟ ନମ୍ୱର ଏଚଆଇଜି, ୧/୧୨ ବିଡିଏ କଲୋନୀ ଏଲଏନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୭୫୧୦୧୬ 

Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।

Prabhudatta Moharana
author img
Prabhudatta Moharana

