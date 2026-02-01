February 2026 Horoscope: ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବମ୍ପର ଲାଭ

ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ କିପରି ରହିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
February 2026 Horoscope: ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବେ । ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଜଡ଼ତା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ମେଷ ରାଶି
କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ପାଇବେ । ପୁରୁଣା କାମ ଆଗକୁ ବଢିବ । ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଭଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ସାକ୍ଷାତକାର କଲ୍ ଏବଂ ଅଫର ମିଳିପାରେ। ନିବେଶ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜରୁରୀ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅପେକ୍ଷା ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଠି ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଯୋଗ କିମ୍ବା ଫିଜିଓଥେରାପି ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
ବୃଷ ରାଶି
ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦିଗ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବୀମା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରମୟ ରହିବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅବିବାହିତମାନେ ଜଣେ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ନିତମ୍ବରେ ମାଂସପେଶୀ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଠାତ୍ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଶେଷରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଗୁପ୍ତ ନିବେଶ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ରହିବ । ପୁରୁଣା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ । ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମୂତ୍ରନଳୀ କିମ୍ବା ଯୌନାଙ୍ଗ ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି
ବ୍ୟବସାୟରେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ସେୟାର ବଜାରରେ ଟିକିଏ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଜରୁରୀ । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କିମ୍ବା ପେନସନ ଯୋଜନା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ କୋମଳ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପେଟ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ସମସ୍ୟାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ । ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଲେଖା କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନିତ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନିବେଶ କରିବାର ସମୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଘରୋଇ ଉପଚାର ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ତୁଳା ରାଶି
ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଅଫିସ୍ କାମ ଏବଂ ଘରୋଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଘରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହେବ। ଯାନବାହାନ ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଛାତି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିହାର କରନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି
ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅବିବାହିତମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ମାର୍କେଟିଂ, ମିଡିଆ କିମ୍ବା ସେଲସରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । କାନ୍ଧ ଏବଂ ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ।
ଧନୁ ରାଶି
ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ବୋନସର ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଅବିବାହିତମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗଳା, ଦାନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉଷୁମ ପାଣିରେ କୁଳି କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂତନ ବୀମା ପଲିସିରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ। ସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହେବେ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ନେବା ଭଲ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, କେଶ ଝଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବେ । କାମରୁ ବିରତି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ କାମରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମରେ ଦୂରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପୁରୁଣା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ମନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ । ଆଖି ଏବଂ ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିସର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଡିଜିଟାଲ ନିବେଶ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରେମରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ହେବ । ବିବାହ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପାଦ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ପାଦ ମାଲିସ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
