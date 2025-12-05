Advertisement
Guru Gochar 2026: ୩ଟି ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ଦେବଗୁରୁ, ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ

ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ, ଭାଗ୍ୟ, ବିବାହ, ସନ୍ତାନ, ଧନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:06 PM IST

Guru Gochar 2026: ୩ଟି ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ଦେବଗୁରୁ, ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ

Jupiter transit 2026: ୨୦୨୬ରେ ବୃହସ୍ପତି ତିନୋଟି ରାଶି ଦେଇ ଚଳନ କରିବେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଏହା ମିଥୁନ ରାଶି ଦେଇ ଚଳନ କରିବେ। ୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ, ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ଛାଡି ନିଜ ଉଚ୍ଚ ରାଶି କର୍କଟରେ ଚଳନ କରିବେ। ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରୁ ବାହାରି ସିଂହ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ୧୩ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରତିଗାମୀ ହେବେ। 

ଫଳସ୍ୱରୂପ ତିନୋଟି ରାଶି ଦେଇ ଦେବ ଗୁରୁଙ୍କ ଚଳନ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ  ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ରହିବେ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ  ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଫଳାଫଳ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବିଶେଷକରି ପେଟ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଗବେଷଣା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।

ଜୁନ୍ ୨ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚାବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ଦେବଗୁରୁ ।

ଏହି ସମୟ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ଉଚ୍ଚାବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ସୁଖଦ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ପିତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏହି ସମୟ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇପାରେ । କ୍ୟାରିୟରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଭୂମିକା ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ । ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ଚଳନ କରିବେ । କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସରକାରୀ ସେବା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଭଲ ଆୟ ପାଇବେ। ଚାକିରି ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ।

୧୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୬ ରୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ପଛକୁ ହେବେ । ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁରୁଣା ଭୁଲ କିମ୍ବା ଦଲିଲ କାମ ଅଟକିଯାଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ତେଣୁ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ସମୟ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

Soubhagya Ranjan Mishra

