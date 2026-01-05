Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଘଟଣା

Hindu Man Killed in Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି ମରାଯାଇଥିଲା। ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପଞ୍ଚମ ଆକ୍ରମଣ।
Hindu Man Killed in Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଶୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନିୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।
ଘଟଣାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫:୪୫ ସମୟରେ ମଣିରାମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାର ୧୭ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କୋପାଳିଆ ବଜାରରେ ଘଟିଛି। କଠୋରପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ନେତା ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହା ପଞ୍ଚମ ହିନ୍ଦୁ ହତ୍ୟା। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ରାଣା ପ୍ରତାପ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି।
ରାଣା ପ୍ରତାପ ବୈରାଗୀଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ନେତା ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏକ ଜନଗହଳି ୧୮ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଜନଗହଳି ଦିପୁଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା।
ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଟାର୍ଗେଟ
ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ରାଜବାରୀ ସହରର ପାଙ୍ଗସାରେ ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ହତ୍ୟା ପଛରେ ବାଂଲାଦେଶୀ କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ।
