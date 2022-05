ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କେମିତି କଟିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ସମୟ ଓ ରାହୁକାଳ

Horoscope for 14th May 2022 : ଶନିବାର, ଚନ୍ଦ୍ର: ତୁଳା ରାଶିରେ, ତିଥି: ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଦିବା ୩ଟା୨୫ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ନକ୍ଷତ୍ର: ଚିତ୍ରା, ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା୨୯ପରେ ସ୍ୱାତୀ, ରାହୁକାଳ: ଦିବା ୮ଟା୧୮ରୁ ୯ଟା୫୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୁଭ ସମୟ: ଦିବା ୯ଟା୨୦ରୁ ୧୨ଟା୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର: ବୃଷ ରାଶିର, ଘାତବାର: ବୃଷ, ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର