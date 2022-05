ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବୁଦ୍ଧ ପୁର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? ବଢିପାରେ କର୍ଯ୍ୟଭାର

Horoscope for 15th May 2022 : ସୋମବାର, ଚନ୍ଦ୍ର: ତୁଳା ଓ ବିଛା ରାଶିରେ, ତିଥି: ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦିବା ୯ଟା୪୮ଗତେ ପ୍ରତିପଦ, ନକ୍ଷତ୍ର: ବିଶାଖା, ଦିବା ୧ଟା୨୦ଗତେ ଅନୁରାଧା, ରାହୁକାଳ: ଦିବା ୬ଟା୪୪ରୁ ୮ଟା୧୭, ଶୁଭ ସମୟ: ଦିବା ୮ଟା୩୦ରୁ ୧୦ଟା୧୦, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର: ନାସ୍ତି, ଘାତବାର: ମିଥୁନ ରାଶିର ।