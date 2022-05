ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ନାସ୍ତି

Horoscope for 17th May 2022 : ମଙ୍ଗଳବାର, ଚନ୍ଦ୍ର: ବିଛା ରାଶିରେ, ତିଥି: ପ୍ରତିପଦ, ପ୍ରାତଃ ୬ଟା୩୦ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ନକ୍ଷତ୍ର: ଅନୁରାଧା, ଶୁଭ ସମୟ: ଦିବା ୯ଟା୨୧ରୁ ୧୧ଟା୫୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାହୁକାଳ: ଦିବା ୨ଟା୫୩ରୁ ୪ଟା୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର: ନାସ୍ତି, ଘାତବାର: ମକର ରାଶିର