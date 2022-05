ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କେମିତି କଟିବ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ? ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ହେବ ଶୁଭପ୍ରଦ

Horoscope for 2nd May 2022 : ସାମାନ୍ୟ ଶରୀର ପୀଡା ଦେଖାଦେବ । ମନଭାରକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ । ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଦୀନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବେ । ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଖିଦୃଶିଆ ହେବ ।