ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷେତ୍ର, ସଫଳ ହେବ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ

Horoscope for 3rd May 2022 : ମଙ୍ଗଳବାର, ଚନ୍ଦ୍ର: ବୃଷ ରାଶିରେ, ତିଥି: ତୃତୀୟା, ନକ୍ଷତ୍ର: ରୋହିଣୀ, ରାତ୍ର ୩ଟା୨୪ ପରେ ମୃଗଶିରା, ରାହୁକାଳ: ଦିବା ୨ଟା୩୧ରୁ ୪ଟା୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୁଭ ସମୟ: ଦିବା ୭ଟା ୪୪ରୁ ୧୦ଟା ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର: ବିଛା ରାଶିର, ଘାତବାର: ମକର ରାଶିର