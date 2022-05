ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ଚାରି ରାଶିକୁ ବିପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ସମୟ ଓ ରାହୁକାଳ

Horoscope for 6th May 2022 : ଶୁକ୍ରବାର, ଚନ୍ଦ୍ର: ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ତିଥି: ପଞ୍ଚମୀ, ଦିବା ୧୨ଟା୩୬ପରେ ଷଷ୍ଠୀ, ନକ୍ଷତ୍ର: ଆଦ୍ରା, ଦିବା ୯ଟା୨୩ ପରେ ପୁନର୍ବସୁ, ରାହୁକାଳ: ଦିବା ୯ଟା୫୪ରୁ ୧୧ଟା୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୁଭସମୟ: ଦିବା ୬ଟା୫୪ରୁ ୯ଟା୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର: କନ୍ୟା ରାଶିର, ଘାତବାର: ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିର