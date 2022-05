ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଅଡୁଆ କରିବ ପୂର୍ବ ବିବାଦ, ଅପରାହ୍ନରେ ମିଳିପାରେ ଶୁଭ ଖବର

Horoscope for 8th May 2022 : ଶାରିରୀକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବେ । ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ରହିବ । ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ପ୍ରଦ ହେବ । ପାରିବାରିକ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଶୁଭଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।